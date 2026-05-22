মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় একটি ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় বোরো ধান, আম, লিচুসহ বিভিন্ন গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় কৃষকেরা। ফসল ও গাছপালা রক্ষায় ভাটাটি অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তাঁরা। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের মিরপুর এলাকায় নুরজাহান ব্রিকস নামের ইটভাটার সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া কৃষকেরা বলেন, প্রায় ১৭ বছর ধরে এলাকায় ভাটাটি পরিচালিত হচ্ছে। এটি পরিচালনা করেন নাজমুল হক মিলন। গত বছরও ভাটার ধোঁয়ায় বোরো ধান, আম, কাঁঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। সে সময় সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করা হয়। তবে চলতি বছর আবারও একই ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আলম হোসেন জানান, ভাটার পাশে ২৫ কাঠা জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছিলেন তিনি। কয়েক দিনের মধ্যে ধান কাটার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ভাটার ধোঁয়ায় পুরো খেত ঝলসে গেছে। এখন ওই জমি থেকে ধান পাওয়ার আশা নেই।
মিরপুর গ্রামের বাসিন্দা আলমাস হোসেন জানান, তাঁর বাগানের আম পরিপক্ব হওয়ার আগেই পচে যাচ্ছে। একইভাবে কাঁঠাল ও লিচুতেও পচন দেখা দিয়েছে। আশপাশের পেয়ারাবাগানের ফুল ও ফলও ক্ষতির মুখে পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা শামীম হোসাইন বলেন, ‘ভাটার ধোঁয়ার কারণে নারকেলগাছে গুটি আসছে না। যেগুলো আসছে, সেগুলোও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে আমার চারটি জলপাইগাছ মারা গেছে।’
তবে অভিযোগের বিষয়ে ভাটামালিক নাজমুল হক মিলনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী বলেন, নুরজাহান ব্রিকসসহ তিনটি ইটভাটার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
