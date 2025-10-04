Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নওগাঁ

হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার তাইজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার তাইজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পাখি বেগম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান আসামি তাইজুল ইসলামকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। র‍্যাবের সহায়তায় গতকাল শুক্রবার রাতে রাজশাহী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তাইজুল ইসলাম মান্দা উপজেলার পরানপুর মৎস্যজীবীপাড়ার বাসিন্দা ও জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। পরে আজ শনিবার তাঁকে নওগাঁ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজলুর রহমান জানান, হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে গ্রেপ্তার আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তবে আদালত এখনো রিমান্ড শুনানির দিন নির্ধারণ করেননি।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, পাখি বেগম হত্যা মামলার প্রধান আসামি তাইজুলকে র‍্যাবের সহায়তায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে মান্দা উপজেলার হলুদঘর পশ্চিমপাড়া এলাকার রাস্তার পাশ থেকে পাখি বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দিন নিহতের মা পারুল বিবি বাদী হয়ে তাইজুল ইসলামসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মান্দা থানায় হত্যা মামলা করেন।

বিষয়:

নওগাঁহত্যাকাণ্ডপুলিশহত্যার‍্যাবগ্রেপ্তার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

সৌদি আরবে অভূতপূর্ব কমেডি শো, যৌনতা-ট্রান্সজেন্ডার কোনো কিছুই আটকাচ্ছে না

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এত আলোচনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

বালিয়াকান্দিতে হত্যা মামলা প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি, ৫ লাখ টাকার ফসল কেটে বিনাশের অভিযোগ

বালিয়াকান্দিতে হত্যা মামলা প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি, ৫ লাখ টাকার ফসল কেটে বিনাশের অভিযোগ

মেহেন্দীগঞ্জে কৃষককে ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়ে মারধর, সংঘর্ষে আহত ৮

মেহেন্দীগঞ্জে কৃষককে ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়ে মারধর, সংঘর্ষে আহত ৮

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ঘোষণা যেকোনো সময়

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ঘোষণা যেকোনো সময়