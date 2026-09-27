Ajker Patrika
En
নওগাঁ

ধামইরহাটে এক দিনে দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ধামইরহাটে এক দিনে দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ধামইরহাট থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় কবিতা খানম (২০) নামের এক নারী ও আনান হোসেন (১৮) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার পৃথক দুটি এলাকা থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের দাদনপুর খয়েরবাড়ী এলাকার জিহাদ হোসেন বাদশার স্ত্রী কবিতা খানম এবং উপজেলার জাহানপুর ইউনিয়নের মঙ্গলবাড়ী মুকুন্দপুর এলাকার শাহিনুর ইসলামের ছেলে আনান হোসেন।

আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ধামইরহাট থানা পুলিশ জানায়, প্রায় ছয় মাস আগে জিহাদ হোসেন বাদশার সঙ্গে বিকন্দ খাস এলাকার আব্দুল আজিজের মেয়ে কবিতার বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকে প্রায় সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হতো। গতকাল বিকেলে ঘরের ভেতরে কবিতার মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় জিহাদ।

অন্যদিকে, মোবাইল ফোন নিয়ে মায়ের সঙ্গে আনান হোসেনের কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর বিকেলের দিকে পরিবারের লোকজন তাকে শয়ন কক্ষের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে রাতেই মরদেহ দুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ওসি মিন্টু আরও বলেন, আজ রোববার সকালে মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলায় পাঠানো হয়েছে। দুই পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানানো হয়।

বিষয়:

নওগাঁউদ্ধাররাজশাহী বিভাগধামইরহাটমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত