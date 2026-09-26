স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ভাঙচুরে পুলিশের গাফিলতি ছিল কি না তদন্ত হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীর মিরপুরে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টার গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের কোনো অবহেলা বা গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ।
আজ শনিবার দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর মিরপুর-১ এ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঘটনাটি আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টায় ঘটানো সম্ভব নয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মনে হয়েছে, এটি সময় নিয়ে করা হয়েছে। বিশেষ করে ভবনের দুই পাশের টিনশেড ক্ষতিগ্রস্ত ও ভাঙচুর করা হয়েছে। ভবনের বিভিন্ন জায়গায়ও ভাঙচুরের আলামত পাওয়া গেছে।
তিনি আরও বলেন, ভবনের ভেতরে থাকা বিভিন্ন ডাটা-সংক্রান্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অনেকগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির লোকজন জানিয়েছেন।
মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ আরও জানান, ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিরপুর বিভাগের উপকমিশনারকে (ডিসি) নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া এজাহারে নাম উল্লেখ থাকা একজনসহ আরও ২০০ থেকে ২৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির ইন্ধন এই ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং সে সময় তিনি পুলিশকে ব্যবহার করে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া স্থানীয়রা বলেছেন, পুলিশ ভাঙচুর করার সময়ে উপস্থিত ছিল।
উপরের প্রসঙ্গ টেনে সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই ধরনের একটি ঘটনা প্রিভেন্ট করা, এটি তো অবশ্যই পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা দেখছি যে আমাদের পুলিশের এই ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা ছিল কিনা। যেহেতু এটি গভীর রাতের ঘটনা, তো আমরা দেখছি যে পুলিশ জানার পরেও পুলিশ এখানে সময়মতো এসেছিল কিনা এবং তাদের পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো অবহেলা আছে কিনা।
পুলিশের উপস্থিতিতে এত বড় ঘটনা ঘটেছে এমন অভিযোগের বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ ঘটনায় পুলিশের কোনো অবহেলা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তিনি বলেন, রাত পৌনে ২টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানার পর সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল কি না এবং পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো অবহেলা বা গাফিলতি ছিল কি না, সেসব বিষয় তদন্ত করা হচ্ছে। এ জন্য দারুস সালাম বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনারকে (এডিসি) প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজকের মধ্যেই কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে পুলিশের কোনো সদস্যের অবহেলা বা গাফিলতি পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘটনায় রাজনৈতিক ইন্ধন বা স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, পুলিশের অবস্থান স্পষ্ট। কোনো দল বা মত দেখা হবে না, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখা হবে। কোনো ধরনের দখল, বেআইনি বা আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড কেউ করতে পারবে না। যারা এসব করবে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।
একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের করা নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তদন্তে যারা জড়িত থাকবে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।
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