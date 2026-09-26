Ajker Patrika
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চাঁদপুর

লঞ্চ থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ ‘এলাকার জামাইয়ের’ লাশ উদ্ধার

চাঁদপুর ও মতলব উত্তর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২০
লঞ্চ থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ ‘এলাকার জামাইয়ের’ লাশ উদ্ধার
স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে রবিন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে ষাটনল টার্মিনালে লঞ্চ থেকে নামার সময় মেঘনা নদীতে পড়ে নিখোঁজ মো. রবিন হোসেন (৩৬) নামে এক যুবক লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার ২৬ ঘণ্টা পর লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজ যুবক ওই উপজেলায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে ষাটনল লঞ্চঘাটের পাশে মেঘনা নদী থেকে বিআইডব্লিউটিএ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রবিনের মরদেহ উদ্ধার করে।

চাঁদপুর ফায়ার স্টেশন (নৌ) স্টেশন অফিসার মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর গতকাল ও আজ বিআইডাব্লিউএর ডুবুরি দলসহ যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবশেষে প্রায় ২৬ ঘণ্টা পর নিখোঁজ যাত্রীর মরদেহ ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার এবং নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঘটনার পর মকবুল-২ লঞ্চটি দ্রুত মোহনপুর লঞ্চঘাটের দিকে চলে যায়। পরে মোহনপুর নৌ-পুলিশ লঞ্চটি আটক করে। একই সঙ্গে লঞ্চের মাস্টার মতলব উত্তরের তাতুয়া গ্রামের মনির হোসেন (৫০) এবং গ্রিজার দাউদকান্দির বালিয়াধন গ্রামের মো. সুমন মিয়াকে (২৭) আটক করে।

এ ঘটনায় রবিনের স্ত্রী নাসরিন আক্তার বাদী হয়ে আটক দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন বেলতলী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হক।

পুলিশ পরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হক বলেন, উদ্ধার ব্যাক্তির মরদেহ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ময়না তদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। লঞ্চ থেকে আটক দুই ব্যাক্তির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুরগামী মুকবিল-২ লঞ্চটি ষাটনল লঞ্চঘাটে যাত্রী নামানোর সময় আনুমানিক ৩৬ বছর বয়সী রবিন মেঘনা নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথমে লঞ্চ থেকে নামার পর নিজের ব্যাগ লঞ্চে রেখে যাওয়ার কথা মনে পড়ে আবার লঞ্চে ওঠেন রবিন। পরে ফের নামার সময় লঞ্চটি পেছনের দিকে চালিয়ে দেওয়া হলে ঘাটে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন।

স্বামীর নিখোঁজের খবর পেয়ে ষাটনল লঞ্চঘাটে ছুটে আসেন নাসরিন। সেখানে স্বামীর সন্ধানে একদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। আহাজারি করে নাসরিন বলেন, ‘আমার এহন কি অইবো, আমার মাইয়্যা আয়ান কে দেখবো? কেউ কি সাথে সাথে উঠাইতে পারলেন না?’

নৌ-পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ রবিন হোসেনের বাড়ি শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া প্রেমতলা এলাকায়। তিনি সেখানকার হায়দার আলীর ছেলে। তিনি লঞ্চযোগে মতলব উত্তরে বাগানবাড়ি ইউনিয়নের নবীপুরে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন।

বিষয়:

চাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগমতলব উত্তরজেলার খবরলাশ
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