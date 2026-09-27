Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে ২ শিশুর মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪২ জন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে ২ শিশুর মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪২ জন
নোয়াখালী ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে হামের উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হামের উপসর্গে মোট মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালটিতে ভর্তি হয়েছে আরও ৪২ জন। হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ১১৫ জন। সবশেষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬১ জন।

আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে তথ্যগুলো নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ও জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আনোয়ার হোসেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রতিদিনই গড়ে হাম উপসর্গ নিয়ে অর্ধশতাধিক রোগি ভর্তি হয়। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল করিমের ছেলে মোহাম্মদ জিহাদ (৮)। ভর্তি পরবর্তী তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

একই দিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মাইয়ার (৬)। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা তাকেও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টা ৫০ মিনিটে সেও মারা যায়।

বিষয়:

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