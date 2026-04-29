Ajker Patrika
নওগাঁ

রাণীনগরে পরীক্ষামূলক পান চাষে সাফল্য, নতুন সম্ভাবনার আশা

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
রাণীনগরের টুং আকন্দপাড়া গ্রামে আবাদ করা বরজের পাশে কৃষক শহিদুল আকন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে পান চাষ করে সাফল্যের মুখ দেখেছেন শহিদুল আকন্দ নামে এক কৃষক। ধাননির্ভর এই অঞ্চলে তাঁর এ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উপজেলার টুং আকন্দপাড়া গ্রামের মৃত সাজেদ আকন্দের ছেলে শহিদুল আকন্দ জানান, আগে তিনি ধান, আলু ও সরিষা চাষ করতেন। এসব ফসলে কখনো লাভ হলেও বেশির ভাগ সময় লোকসানের মুখে পড়তে হতো, যা ফলন ও বাজারদরের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ১০ বছর আগে ছেলের বিয়ের সূত্রে রাজশাহীর বানেশ্বর এলাকার বাসিন্দা মহসিন আলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মহসিন আলী নিজ এলাকায় প্রায় তিন বিঘা জমিতে পান চাষ করে আসছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে শহিদুলকে পান চাষে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন।

অবশেষে গত বছরের ফাল্গুন মাসে শহিদুল নিজ উদ্যোগে তিন শতক নিজস্ব জমির সঙ্গে আরও চার শতক জমি ১০ বছরের জন্য লিজ নিয়ে মোট সাত শতক জমিতে পানের বরজ গড়ে তোলেন। বানেশ্বর থেকে শ্রমিক এনে বরজ তৈরি ও চারা রোপণে তাঁর প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

পরিচর্যার পর এখন সেই বরজ থেকে নিয়মিত পান সংগ্রহ শুরু করেছেন তিনি। প্রতি ১৫ দিন পরপর পান তুলে মাসে প্রায় ৩২ থেকে ৩৫ হাজার টাকা বিক্রি করছেন। মাত্র ৭ শতক জমি থেকে গত তিন মাসে প্রায় ১ লাখ টাকার পান বিক্রি করেছেন। শহিদুল জানান, আর এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক খরচ উঠে আসবে। এরপর খরচ বাদ দিয়ে মাসে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাভ হবে বলে আশা করছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, সামান্য ছায়াযুক্ত বা পরিত্যক্ত জায়গায় সহজেই পান চাষ করা যায় এবং একবার রোপণ করলে ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। আগামী বছর আরও ১৬ শতক জমিতে বরজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

শহিদুলের মতে, এলাকায় প্রচুর ভিটে-মাটি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এসব জমিতে পান চাষ করলে অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। এ জন্য তিনি কৃষি বিভাগের সঠিক পরামর্শ ও বিশেষ প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এক বছর ধরে পান চাষ করলেও কৃষি অফিস থেকে নিয়মিত কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি কৃষি কর্মকর্তারা এলেও পান চাষ বিষয়ে তেমন ধারণা না থাকায় কার্যকর পরামর্শ দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে রাণীনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি জানার পর আমি নিজে বরজ পরিদর্শন করেছিলাম। পান চাষ এলাকায় বিস্তৃত হলে স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে।’ আগ্রহী কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

নওগাঁরাজশাহী বিভাগকৃষক
আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সমবায়ের নামে প্রতারণা, নিঃস্ব হাজারো পরিবার

সমবায়ের নামে প্রতারণা, নিঃস্ব হাজারো পরিবার

টিএসসিতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী আটক, শাহবাগ থানায় সোপর্দ

টিএসসিতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী আটক, শাহবাগ থানায় সোপর্দ

পীরগঞ্জে আঙুরের বাগান, বদলে যাচ্ছে কৃষির চিত্র

পীরগঞ্জে আঙুরের বাগান, বদলে যাচ্ছে কৃষির চিত্র

