কুড়িগ্রামে ট্রাক-মাইক্রোবাস মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ট্রাক-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশুসহ (৮) মাইক্রোবাসের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চার নারীসহ আরও ৯ যাত্রী। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দিনগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী সড়কের বাঁশেরতল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তবে হতাহতদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তাঁরা ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। সবাই রংপুর থেকে ভূরুঙ্গামারী ফিরছিলেন। আহতদের নাগেশ্বরী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
হামিদুল নামে আহত এক যাত্রীর চাচা আল আমিন বলেন, আহত হামিদুল চিকিৎসার জন্য রংপুরে গিয়েছিল। মাইক্রোবাসের সব যাত্রী ভূরুঙ্গামারীর বাসিন্দা। তবে এক পরিবারের নয়।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ভূরুঙ্গামারী থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯ জন। আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। হতাহতদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে।
