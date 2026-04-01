সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ, বদলগাছী কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না করার ঘোষণায় নওগাঁর বদলগাছী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষ ও কলেজের মূল ফটকে তালা দিয়েছেন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর থানা-পুলিশের সহায়তায় তালা খোলা হয়।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ছিল। হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই অনুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আমরা এর সঠিক ব্যাখ্যা চাই।’
জানা যায়, কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে শিক্ষার্থী এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হয়। একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার জন্য এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে জানান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে গিয়ে তালা দেয় এবং একই সঙ্গে কলেজের প্রধান ফটকেও তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কলেজে আটকা পড়েন।
খবর পেয়ে বদলগাছী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তালা খোলার ব্যবস্থা করে। তার আগে কেউ কলেজে ঢুকতে ও বের হতে পারেননি।
এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. মো. রফিকুল ইসলাম শেখ বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের চিঠি অনুযায়ী এখন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তা ছাড়া একাদশ শ্রেণির পাঠদানের ২০ দিন বাকি। পরীক্ষার পর অনুষ্ঠান হবে।’
রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বা প্রশাসনিক কোনো কিছু না ভেবে অফিসে আমিসহ কয়েকজন শিক্ষককে রেখে তারা তালা মারে। এরপর মূল গেটেও তালা ঝুলিয়ে দেয়। এতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। বদলগাছী থানার ওসি লুৎফর রহমান এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তালা খোলার ব্যবস্থা করেন।’
