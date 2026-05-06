নওগাঁয় বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু

নওগাঁর নিয়ামতপুর এবং মহাদেবপুর উপজেলায় বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (৬ মে) দুপুরে দুই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বজ্রপাতে তঁদের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া তিনজনই মাঠে কাজ করছিলেন।
নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান তাঁর উপজেলায় দুজন মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করে বলেন, হাজিনগর ইউনিয়নে জমিতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি খাসেরহাট ঊঠাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তবে তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এ ছাড়া চন্দননগর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে জমি থেকে ধান তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে অনুকূল চন্দ্র মাহন্ত নামে আরও একজন শ্রমিক মারা গেছেন।
এদিকে মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক একজন মারা যাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করে বলেন, উপজেলার খাজুর ইউনিয়নের কুড়াপাড়া গ্রামে জমিতে কাজ করছিলেন দিলীপ চন্দ্র বর্মন। এ সময় বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ২০৫টি ফৌজদারি এবং ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি।৪ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে ‘প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন ব্যবস্থাপনায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের করণীয়’ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকেরা এসব কথা বলেন। বুধবার (৬ মে) জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্সের সম্মেলনকক্ষে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে।৫ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইটভাটাকে ৭ লাখ টাকা জরিমানা করে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।১৩ মিনিট আগে
বরিশাল নগরে খিচুড়ি কিনতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ দাস শানকে (১৩) কক্সবাজার থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কক্সবাজারের ঈদগাহ বাজার বাস কাউন্টার থেকে তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।২০ মিনিট আগে