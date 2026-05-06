Ajker Patrika
গাইবান্ধা

তিস্তামুখঘাট থেকে বাহাদুরাবাদঘাট পর্যন্ত সেতু নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
বোনারপাড়া থেকে তিস্তামুখঘাট পর্যন্ত রেলপথ সংস্কার ও পুনরায় ট্রেন চালুর দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার ফুলছড়ির তিস্তামুখঘাট থেকে বাহাদুরাবাদঘাট পর্যন্ত সড়কসহ রেলসেতু নির্মাণ এবং বোনারপাড়া থেকে তিস্তামুখঘাট পর্যন্ত রেলপথ সংস্কার ও পুনরায় ট্রেন চালুর দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) বেলা ১১টার দিকে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধন শেষে সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী আঞ্চলিক গণসংগঠন—সাঘাটা-ফুলছড়ি উন্নয়ন সংগঠনের ডাকে সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নের উল্যাবাজার রেলগেটে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি হাসান মেহেদী বিদ্যুতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, কৃষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

এতে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাছুদুর রহমান প্রধান মাসুদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাঘাটা উপজেলা সভাপতি যজ্ঞেশ্বর বর্মণ, বোনারপাড়া রেলওয়ে জংশন রক্ষা কমিটির সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক শাহ্ আলম, সমাজসেবক রওশন হাবীব রোজসহ অনেকে।

