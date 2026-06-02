নওগাঁ

বাবা-ছেলে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনা, ছেলে নিহত, বাবা আহত

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ধামইরহাট থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আজিজার রহমান (২৩) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর বাবা নুরুজ্জামান (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার (১ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জয়পুরহাট-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের ধানতারা মোড় পার হয়ে বিহারীনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আজিজার রহমান এবং আহত নুরুজ্জামান উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের চকসুবল এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় ধামইরহাট ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আজিজার রহমানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত নুরুজ্জামানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান মঙ্গলবার (২ জুন) দুপুরে দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাবা-ছেলে আমাইতাড়া বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ি চকসুবল এলাকায় ফিরছিলেন। এ সময় নজিপুরের দিক থেকে ধামইরহাটের দিকে আসা একটি ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে সড়কের পাশে থাকা খড়ের পলায় ধাক্কা লাগে। এতে তাঁরা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন। পরে ওই ট্রাকের চাকায় মোটরসাইকেলচালক আজিজার রহমানের মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

