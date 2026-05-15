Ajker Patrika
নওগাঁ

১০০ টাকার জন্য যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর নিয়ামতপুরে ধারের ১০০ টাকার জন্য সুনীল পাহান (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার ডাহুকা কাকশা আদিবাসী পল্লিতে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত সুনীল পাহান ওই এলাকার মৃত বাগান পাহানের ছেলে। আর গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম জগলু, তিনি একই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে প্রসেনজিৎ ও জগলু নামের দুই ব্যক্তি পাওনা ১০০ টাকার জন্য সুনীল পাহানের বাড়িতে যান। টাকা নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে প্রসেনজিৎ বাঁশ দিয়ে সুনীলকে আঘাত করতে থাকেন।

এ সময় সুনীল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে নাচোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জগলুকে গ্রেপ্তার করে। অপর অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ পালিয়ে যান। তিনি মান্দা উপজেলার বাসিন্দা হলেও কাকশা গ্রামে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করেন।

এ বিষয়ে নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, হত্যাকাণ্ডে নিহত সুনীলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আসামি গ্রেপ্তারের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

