নওগাঁ: ছয় আসনের তিনটিতেই বিএনপির কাঁটা স্বতন্ত্ররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁর ছয়টি সংসদীয় আসনের তিনটিতে (১, ৩ ও ৬) নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। বিএনপি থেকে আসন তিনটিতে মনোনয়ন চেয়ে বিফল হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনজন। ভোটের মাঠেও তাঁদের অবস্থান জোরালো। ফলে বিএনপি প্রার্থীদের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে উঠতে পারেন তাঁরা।
স্বতন্ত্র তিন প্রার্থী হলেন—নওগাঁ-১ আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ছালেক চৌধুরী, নওগাঁ-৩ আসনে সাবেক ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী এবং নওগাঁ-৬ আসনে বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির। গত বুধবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাঁদের প্রতীক বরাদ্দ দেয় নির্বাচন কমিশন। প্রতীক পেয়ে তাঁরা প্রচারে নেমেছেন।
নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সংসদ সদস্য ছালেক চৌধুরী। সম্প্রতি বহিষ্কার হওয়ার আগে তিনি নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ছিলেন। আসনটিতে অন্য প্রার্থীরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর মাহবুবুল আলম, জাতীয় পার্টির আকবর আলী ও ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল হক শাহ।
দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় ৫ জানুয়ারি ছালেক চৌধুরীকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর পক্ষে প্রচার চালানোর অভিযোগে তিন উপজেলায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের আরও কয়েকজন নেতা-কর্মীকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত হলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সাবেক এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, ‘আমি তিনবার সংসদ সদস্য ছিলাম। দুর্নীতিকে কখনো প্রশ্রয় দিইনি। দল থেকে আরেকজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তারপরও আমি আশাবাদী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে আমাকে জয়ী করবে।’
ছালেক চৌধুরীর বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য একমত নন বিএনপির প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, ‘এই এলাকার সাধারণ মানুষ শুধু ধানের শীষ চেনে। তারা বিপুল ভোটে আমাকে বিজয়ী করবে।’
নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর ও বদলগাছী) আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের বদলগাছী উপজেলা সভাপতি ও কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফজলে হুদা বাবুল। দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী। আসনটিতে অন্য প্রার্থীরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর মাহফুজুর রহমান, জাতীয় পার্টির মাসুদ রানা, ইসলামী আন্দোলনের নাছির বিন আসগর, বাসদের কালিপদ সরকার এবং বিএনএফের আব্দুল্লাহ আল মামুন।
বিএনপির প্রার্থী ফজলে হুদা বাবুল বলেন, ‘নির্বাচন করা গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। তবে আমাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা হবে না।’
নওগাঁ-৬ (রাণীনগর ও আত্রাই) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন সাবেক গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির। পঞ্চম থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালেও একই প্রতীকে নির্বাচন করেন। তবে বর্তমানে দলের কোনো পদে নেই। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে এবার স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
টানা চারবারের সংসদ সদস্য থাকার সুবাদে এলাকায় তাঁর শক্ত ভোটব্যাংক রয়েছে। ফলে তিনি স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বিএনপির প্রার্থীর জয়ের সমীকরণ জটিল হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। আলমগীর কবির বলেন, ‘এই এলাকার স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাটসহ যত উন্নয়ন—সব আমার হাত ধরেই হয়েছে। আমার প্রতি মানুষের অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। সন্ত্রাস, হুমকি-ধমকিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হলে আমার বিজয়ের সম্ভাবনা শতভাগ। এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকতে চাই।’
আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী দলের আত্রাই উপজেলা সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর খবিরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের রফিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির আতিকুর রহমান রতন। শেখ রেজাউল ইসলাম বলেন, ‘মানুষ দীর্ঘদিন তাদের পছন্দের প্রতীক ধানের শীষে ভোট দিতে পারেনি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এই এলাকার মানুষ ধানের শীষে ভোট দিয়ে আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে।’
