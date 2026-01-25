Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৫টার দিকে উপজেলার পোল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম শান্ত ইসলাম। তিনি রাজশাহীর বেসরকারি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি পুঠিয়া উপজেলার কাঠের আড়তসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেনের ছেলে। ‎এ ঘটনায় আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও এক নারী ও এক পুরুষ মারা যান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

এদিকে ‎দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

‎পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক আজ রাত ৯টার দিকে বলেন, দুর্ঘটনায় এক শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে নিহত হন। অন্যদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
