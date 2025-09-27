Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

চুল কেটে হেনস্তা: নিজেকে আড়াল করে চলছেন সেই হালিম

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। এতে দেখা যায়, সাধুর মতো দেখতে এক বৃদ্ধকে জোর করে ধরে চুল কেটে দিচ্ছেন তিন ব্যক্তি। সাধু মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হন। না পেরে শেষ পর্যন্ত অসহায় আত্মসমর্পণ করে বলেন, ‘আল্লাহ, তুই দেহিস।’

চুল কেটে দেওয়া ব্যক্তির নাম হালিম উদ্দিন আকন্দ (৭০)। তিনি ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার কোদালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। চুল কেটে হেনস্তার এ ঘটনার পর থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে চলছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হালিম উদ্দিন উন্মাদ, পাগল বা মানসিক বিকারগ্রস্ত নন। সংসারজীবনে তিনি ছেলে ও কন্যাসন্তানের জনক। দীর্ঘ ৩৭ বছর জটা চুল ছিল তাঁর মাথায়। হজরত শাহজালাল (র.) ও শাহ্ পরান (র.)-এর ভক্ত তিনি। তিনি আগে পেশায় কৃষক থাকলেও এখন ফকিরি হালে আছেন। গত কোরবানির ঈদের কয়েক দিন আগে কাশিগঞ্জ বাজারে হঠাৎ করেই একদল লোক এসে তাঁর মাথার জট, দাঁড়ি ও চুল জোরপূর্বক কেটে দেয়।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে হালিম উদ্দিনকে দেখতে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহ বাউল সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম। তাঁদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বৃদ্ধ হালিম উদ্দিন বলেন, ‘যারা আমার চুল কাটছে, তারা বালার লাইগ্যা করছে, অহন আমি কী করবাম। আমার তো শক্তি কোলাইনা। ৮-১০ জনে ধইরাললে কী করণ। আমারে ফালায়া দিয়া হুতাইয়া চুল কাটছে। হেইবালা আমি বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম। মানুষ চিনতে পারি না হেইবালা। হেই থাইক্কা আমি কামকাজ করতে পারি না, বাজারে আইতারিনা, ঘরবৈঠক আমি। নিজেরে আড়াল কইরা চলছি।’

ময়মনসিংহ বাউল সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘হালিম ভাই বর্তমানে মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, আমরা ময়মনসিংহ বাউল সমিতির পক্ষ থেকে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে শাস্তির দাবি করছি।’

তারাকান্দা থানার ওসি মোহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, ‘বৃদ্ধ ব্যক্তিটি এলাকায় হালিম ফকির হিসেবেই পরিচিত। তিনি কোনো আইনি পদক্ষেপ নিতে চাইলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইউএনও জাকির হোসাইন বলেন, ‘বৃদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে থানার ওসিকে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। যদি ও রকম ঘটনা হয়, তাহলে আমরা থানাকে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলব।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাতারাকান্দাময়মনসিংহ বিভাগছাপা সংস্করণচুল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

জাতিসংঘে ইসরায়েলকে তুলোধুনো করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল স্থগিতের দাবি সাদা দলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় দখলের উৎসব চলছেই

প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় দখলের উৎসব চলছেই

চুল কেটে হেনস্তা: নিজেকে আড়াল করে চলছেন সেই হালিম

চুল কেটে হেনস্তা: নিজেকে আড়াল করে চলছেন সেই হালিম

পলাতক আসামি ও লুটের অস্ত্রে বাড়ছে আতঙ্ক

পলাতক আসামি ও লুটের অস্ত্রে বাড়ছে আতঙ্ক

বাগমারা উপজেলা বিএনপি: বেপরোয়া বহিষ্কৃত নেতারা

বাগমারা উপজেলা বিএনপি: বেপরোয়া বহিষ্কৃত নেতারা