Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ-৭ আসনে বিজয়ী বিএনপির মাহাবুবুর

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ-৭ আসনে বিজয়ী বিএনপির মাহাবুবুর
ডা. মাহাবুবুর রহমান।

ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির ডা. মাহাবুবুর রহমান।

স্থানীয় সূত্র বলেছে, ডা. মাহাবুবুর রহমান পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৫৭৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আসাদুজ্জামান সোহেল পেয়েছেন ৮২ হাজার ৯৬২ ভোট।

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

নাটোরের চারটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী

