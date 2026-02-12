Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহী-৩ আসনে বিজয়ী বিএনপির মিলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী শফিকুল হক মিলন। তিনি ভোটকেন্দ্র থেকেই ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৪৬৮ ভোট। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬৫ ভোট।

দুজনের ভোটের ব্যবধান ৩৯ হাজার ৯০৩। এ আসনের পোস্টাল ব্যালটের ভোটের ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি।

বিএনপিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামী
