Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

বিএনপি সরকার সব সময় জনগণের পাশে থাকে: তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ২১: ০০
নান্দাইলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা, ঢেউটিন ও শুকনো খাবার বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও সহায়তা প্রদান করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী এমপি। আজ বুধবার (২৭ মে) দুপুরে উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের হাটশিরা ও রামদী এলাকা পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে আর্থিক অনুদান, ঢেউটিন ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকে সবসময় জনগণের পাশে রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সরকার নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জনগণের দুর্দশা লাঘবে নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ বিভিন্ন সুবিধা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে সরকার কাজ করছে।”

পরিদর্শনকালে তিনি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর ঘুরে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে সহায়তা সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটন, সদস্য সচিব এনামুল কাদির, খারুয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল করিমসহ স্থানীয় নেতারা।

