ময়মনসিংহে টাস্কফোর্সের উচ্ছেদ অভিযান, পথচারীদের স্বস্তি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ নগরীর ফুটপাতে অবৈধ দোকান-হকার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে টাস্কফোর্স। অভিযানে অস্থায়ী হকার্স মার্কেট উচ্ছেদ ও পাঁচ দোকানিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া তাজমহলের মোড় থেকে নতুন বাজার এলাকায় ফুটপাতে ভাসমান দোকান ও হকার উচ্ছেদে চলাচলে স্বস্তি ফিরেছে।
আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোর্শেদ অপু।
স্টেশন রোডে অভিযান শুরুর আগে নিউ হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মালামাল সরিয়ে নিতে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি করে ব্যবসায়ীরা দোকান থেকে মালামাল সরান। পরে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্থাপনাটি এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য।
ব্যবসায়ী নূর আলম বলেন, ‘জেলা প্রশাসক আমাদের এখানে ব্যবসা করার জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ করে আমাদের না জানিয়ে ভাঙা হলো, বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। বাল-বাচ্চা নিয়ে চলাটা খুব কঠিন হবে।’
বাচ্চু মিয়া নামের আরও এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, পরিবারের কথা চিন্তা করে পুনর্বাসন করা হোক। আগে রাস্তার পাশে বসার কারণে সমস্যা হতো, যানজট ভোগান্তিতে মানুষ পড়ত। তাই এখানে চলে এসেছিলাম, এটাও আমাদের জন্য স্থায়ী হলো না।’
আরও এক ব্যবসায়ী রুপন মিয়া বলেন, ‘দীর্ঘ বছর ধরে ফুটপাতে ব্যবসা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলছি। আজ থেকে সবকিছু ভেঙে দেওয়া হলো, এখন কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের বিষয়টি যেন প্রশাসন বিবেচনা করে।’
গাঙ্গিনারপাড় এলাকার বাসিন্দা হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘হকার উচ্ছেদে স্বস্তি ফিরেছে গাঙ্গিনারপাড় এলাকায়। প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গাঙ্গিনারপাড় এলাকায় রাস্তার দুপাশে হকার বসার কারণে তীব্র যানজট হতো। ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের সুযোগ পেত। এখন আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারছি। এমন পরিবেশ বজায় থাকলে যানজট অনেকটাই কমে যাবে।’
গাঙ্গিনারপাড় ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান ছোটন বলেন, ‘সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহলের মোড় থেকে নতুন বাজার এলাকা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ফুটপাতে অবৈধ ভাসমান দোকান ও হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। সে স্থানগুলোতে হকারেরা যেন বসতে না পারে, সে লক্ষ্যে ২৫ জন আনসার সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের ব্যয়ভার বহন করবেন ব্যবসায়ীরা। আশা করি, এতে ফুটপাত স্থায়ীভাবে হকারমুক্ত হবে। মানুষের চলাচল হবে নির্বিঘ্ন।’
জানতে চাইলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোর্শেদ অপু বলেন, ‘নগরীর প্রধান সড়ক স্টেশন রোড থেকে নতুন বাজার পর্যন্ত ফুটপাতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব দোকান ও হকারদের কারণে পথচারীদের চলাচলে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। এতে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট নিরসনে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এর আগে এসব সড়কে অবৈধ হকার উচ্ছেদ অভিযানের তথ্য জেলা তথ্য অফিস থেকে সতর্ক করে প্রচার করা হয়।
অপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মূলত মানুষের চলাচলে স্বস্তি দিতে অভিযান চালানো হয়েছে। কোনো হকার যেন অবৈধভাবে রাস্তার পাশে আর বসতে না পারেন, সে লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত থাকবে। হকারদের কোনো দাবিদাওয়া থাকলে তাঁরা জেলা প্রশাসকের কাছে বলতে পারেন।
এ সময় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ নাহিয়ান ইসলাম, র্যাব-১৪ সদর দপ্তরের ডিএডি রফিক, আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট রবিউল ইসলাম, ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ময়মনসিংহ নগরীর ফুটপাতে অবৈধ দোকান-হকার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে টাস্কফোর্স। অভিযানে অস্থায়ী হকার্স মার্কেট উচ্ছেদ ও পাঁচ দোকানিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া তাজমহলের মোড় থেকে নতুন বাজার এলাকায় ফুটপাতে ভাসমান দোকান ও হকার উচ্ছেদে চলাচলে স্বস্তি ফিরেছে।
আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোর্শেদ অপু।
স্টেশন রোডে অভিযান শুরুর আগে নিউ হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মালামাল সরিয়ে নিতে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি করে ব্যবসায়ীরা দোকান থেকে মালামাল সরান। পরে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্থাপনাটি এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য।
ব্যবসায়ী নূর আলম বলেন, ‘জেলা প্রশাসক আমাদের এখানে ব্যবসা করার জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ করে আমাদের না জানিয়ে ভাঙা হলো, বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। বাল-বাচ্চা নিয়ে চলাটা খুব কঠিন হবে।’
বাচ্চু মিয়া নামের আরও এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, পরিবারের কথা চিন্তা করে পুনর্বাসন করা হোক। আগে রাস্তার পাশে বসার কারণে সমস্যা হতো, যানজট ভোগান্তিতে মানুষ পড়ত। তাই এখানে চলে এসেছিলাম, এটাও আমাদের জন্য স্থায়ী হলো না।’
আরও এক ব্যবসায়ী রুপন মিয়া বলেন, ‘দীর্ঘ বছর ধরে ফুটপাতে ব্যবসা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলছি। আজ থেকে সবকিছু ভেঙে দেওয়া হলো, এখন কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের বিষয়টি যেন প্রশাসন বিবেচনা করে।’
গাঙ্গিনারপাড় এলাকার বাসিন্দা হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘হকার উচ্ছেদে স্বস্তি ফিরেছে গাঙ্গিনারপাড় এলাকায়। প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গাঙ্গিনারপাড় এলাকায় রাস্তার দুপাশে হকার বসার কারণে তীব্র যানজট হতো। ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের সুযোগ পেত। এখন আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারছি। এমন পরিবেশ বজায় থাকলে যানজট অনেকটাই কমে যাবে।’
গাঙ্গিনারপাড় ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান ছোটন বলেন, ‘সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহলের মোড় থেকে নতুন বাজার এলাকা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ফুটপাতে অবৈধ ভাসমান দোকান ও হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। সে স্থানগুলোতে হকারেরা যেন বসতে না পারে, সে লক্ষ্যে ২৫ জন আনসার সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের ব্যয়ভার বহন করবেন ব্যবসায়ীরা। আশা করি, এতে ফুটপাত স্থায়ীভাবে হকারমুক্ত হবে। মানুষের চলাচল হবে নির্বিঘ্ন।’
জানতে চাইলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোর্শেদ অপু বলেন, ‘নগরীর প্রধান সড়ক স্টেশন রোড থেকে নতুন বাজার পর্যন্ত ফুটপাতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব দোকান ও হকারদের কারণে পথচারীদের চলাচলে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। এতে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট নিরসনে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এর আগে এসব সড়কে অবৈধ হকার উচ্ছেদ অভিযানের তথ্য জেলা তথ্য অফিস থেকে সতর্ক করে প্রচার করা হয়।
অপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মূলত মানুষের চলাচলে স্বস্তি দিতে অভিযান চালানো হয়েছে। কোনো হকার যেন অবৈধভাবে রাস্তার পাশে আর বসতে না পারেন, সে লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত থাকবে। হকারদের কোনো দাবিদাওয়া থাকলে তাঁরা জেলা প্রশাসকের কাছে বলতে পারেন।
এ সময় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ নাহিয়ান ইসলাম, র্যাব-১৪ সদর দপ্তরের ডিএডি রফিক, আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট রবিউল ইসলাম, ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসবে’ অংশ না নেওয়ায় ব্যান্ড আর্টসেলের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রাক্তন সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।২ মিনিট আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার সূত্র জানায়, ২০১১ সাল থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জিপিএফের ১০ শতাংশ কর্তনের তহবিল থেকে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে মোটরসাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ চালু করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধ হলেও দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বে থাকা কিছু কর্মকর্তা তা ব্যাংকে জমা দেননি। অভ্যন্তরীণ অডিটে৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মহাখালীতে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।১০ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। আজ রোববার (১৭ জুন) সকালে ও বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় তারা মারা যায়। এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার একটি ডোবার পানিতে প্রাণ যায় চাচাতো দুই ভাইয়ের।১৩ মিনিট আগে