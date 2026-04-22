নান্দাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, আহত ১৫

ময়মনসিংহের নান্দাইলে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে ধানখেতে পড়ে অন্তত ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের নান্দাইল উপজেলার মুশুল্লি ইউনিয়নের মেরেঙ্গা কাওয়ারগাতি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বাস উল্টে যাওয়ার ঘটনায় আহত যাত্রীদের স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে এ ঘটনায় নিহতের ঘটনা ঘটেনি।
নান্দাইল হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কিশোরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে এম কে সুপার পরিবহনের একটি বাস ছেড়ে যায়। বাসটি নান্দাইলে মুশুল্লি ইউনিয়নের মেরেঙ্গা কাওয়ারগাতি এলাকায় আসামাত্র চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।
পরে বাসটি সড়কের পাশে বৈদ্যুতিক পিলারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে পাশের ধানখেতে পড়ে যায়। বাসটিতে ৩০ জন যাত্রীর মধ্যে ১৫ জন আহত হন। স্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা মজিবুর রহমান ফয়সাল বলেন, দ্রুতগতির বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে বৈদ্যুতিক পিলারে ধাক্কা লাগে। এতে পিলারটি ভেঙে বাসটি ধানখেতে পড়ে ১৫ জনের মতো আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা সবাই মিলে বাসটি উদ্ধার করে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠান।
নান্দাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিজন কুমার রায় বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। আহত ব্যক্তিদের কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পারিবারিক বিরোধের জেরে দুপুরে হেলিম মিয়া তাঁর ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ভাতিজা সাঈদুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। প্রাণ বাঁচাতে তারা দৌড়ে পাশের বাড়ির বকুল বেগমের ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে হেলিম মিয়া আবারও এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।২১ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি দুই কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। আজ বুধবার সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১০ বছর পর সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় প্রথম কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুল হকের আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন...১ ঘণ্টা আগে