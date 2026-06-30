গফরগাঁওয়ে নিখোঁজের ১৬ ঘণ্টা পর পুকুর সেচে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহের গফরগাঁও পৌরশহরের একটি পুকুরে ডুবে নিখোঁজ হওয়া শিশুর মরদেহ ১৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ওই শিশুর নাম তামিম (১১)। সে পৌরশহরের কলাবাগান এলাকার কুয়েত প্রবাসী রনি মিয়ার ছেলে। তামিম ইসলামিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুরে পৌরশহরের ডাক বাংলো এলাকার একটি মসজিদের পুকুরে বন্ধুদের সঙ্গে গোসল করেত যায় তামিম। সেখানে ডুবে নিখোঁজ হয় সে। খবর পেয়ে গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার কার্যক্রম চালান। না পেয়ে সন্ধ্যায় উদ্ধার কার্যক্রম স্থগিত করেন তাঁরা।
এরপর আজ মঙ্গলবার ভোরে পুকুরের পানি সেচে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজনরা।
গফরগাঁও থানার তদন্ত কর্মকর্তা মুশিউর রহমান বলেন, ‘পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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