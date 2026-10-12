হালুয়াঘাট সীমান্তে বিজিবির ওপর হামলা, গুলিতে চোরাকারবারি নিহত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী অভিযানকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) টহল দলের ওপর সংঘবদ্ধ চোরাকারবারিদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবির গুলিতে এক চোরাকারবারি নিহত এবং একজন বিজিবি সদস্য আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে উপজেলার তেলিখালী বিওপির আওতাধীন জলজলিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
৩৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পাঠানো বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত চোরাচালানবিরোধী অভিযানে কিছু পণ্য আটক করে বিজিবির টহল দল। পরে আটককৃত পণ্য নিয়ে ফেরার পথে সংঘবদ্ধ চোরাকারবারিরা লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিজিবি সদস্যদের ওপর চড়াও হয় এবং হামলা চালায়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে মৌখিকভাবে সতর্ক করার পর সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবে হামলা অব্যাহত থাকলে আত্মরক্ষার্থে বিজিবি সদস্যরা পুনরায় গুলি চালান। এতে এক চোরাকারবারি গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হালুয়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং বিজিবি সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)। সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের নিয়মিত টহল ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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