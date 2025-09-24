Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত
ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের ‘জনস্বাস্থ্য’ উপখাতে ৪৭টি প্রকল্পে ৮৬ লাখ টাকা বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার বেলা ১১টায় জেলা পরিষদ কার্যালয়ে অভিযান চালায় দুদক ময়মনসিংহের চার সদস্যের একটি দল।

সূত্র জানায়, দুদকের অভিযানের সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদারকে পাওয়া যায়নি। তিনি দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানানো হয়। এ সময় অন্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন নথি সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এবং পরে নথিপত্র নিয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানে যায় তদন্ত দল। এ ঘটনায় তদন্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুদক ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলু মিয়া। তিনি বলেন, নথিপত্র যাচাই-বাছাই ও সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন পাঠানো হবে। সেই প্রতিবেদনের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে কমিশন।

দুদকের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, ময়মনসিংহ সদরের ভাবখালী ইউনিয়নে এক ব্যক্তির নামে একাধিক, অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান ও আবেদন না করেও অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম বরাদ্দের তালিকায় আছে। পারিবারিক কবরস্থানকে সামাজিক দেখিয়েও নেওয়া হয়েছে বরাদ্দ। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় আইনুল হকের সঙ্গে যোগসাজশে একই ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অজান্তে সেসব প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদার। এ ছাড়া বরাদ্দের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছে একাধিক প্রতিষ্ঠান।

দুদকের অভিযানের বিষয়ে জানতে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদারকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বিষয়:

অনিয়মঅভিযানময়মনসিংহদুদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাজশাহী খাদ্য অফিস: ‘আশীর্বাদপুষ্ট’ কর্মকর্তা বহাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচন: ২০ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, বাতিল ৪

চাকসু নির্বাচন: ২০ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, বাতিল ৪

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি

নড়াইলের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেপ্তার

নড়াইলের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেপ্তার