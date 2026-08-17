Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যার অভিযোগ, ছেলে ও পুত্রবধূ আটক

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যার অভিযোগ, ছেলে ও পুত্রবধূ আটক

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে রেজিয়া খাতুন (৮২) নামের এক বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই ছেলে ও ছেলের বউয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলে দুলাল মিয়া ও তাঁর স্ত্রী হোসনে আরাকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ ​সোমবার বিকেলে উপজেলার শাকুয়াই ইউনিয়নের বাড়িয়াকান্দা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রেজিয়া খাতুন ওই গ্রামের মৃত কাজিমুদ্দিনের স্ত্রী।

​স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃদ্ধা রেজিয়া খাতুনের দুই ছেলে মজিবর ও দুলাল। কিছুদিন আগে মজিবর মারা যান। সম্প্রতি ওই বৃদ্ধার দাবি করা বাড়ির পাশে কিছু জমি অন্য জায়গায় বন্ধক দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছোট ছেলে দুলাল মিয়া ও তাঁর স্ত্রী বাঁধা দেন এবং জোরপূর্বক ওই জমিতে ধানের চারা রোপণ করেন। পরে রেজিয়া খাতুন আজ ওই জমিতে গেলে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ সময় বৃদ্ধা ধাক্কা লেগে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

​নিহতের প্রতিবেশী ও বাড়িয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘মা, ছেলে ও ছেলের বউয়ের মধ্যে প্রায়ই পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। আজ বাড়ির পাশের জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান।’

​শাকুয়াই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনুস আলী খান বলেন, ‘যিনি মারা গেছেন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ। যতটুকু জানতে পেরেছি জমি বন্ধক দেওয়া নিয়ে তাঁদের বিরোধ চলছিল। এ ঘটনার সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবি করছি।’

​এ বিষয়ে হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, বৃদ্ধার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে কারা সরাসরি জড়িত, তা ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মামলার প্রক্রিয়া চলছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত ছেলে ও পুত্রবধূকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

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