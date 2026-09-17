জলপাই কুড়ানোর কথা বলে শিশুকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যার অভিযোগ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে জলপাই কুড়ানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে সাত বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশু এবং অভিযুক্ত তহসিন হৃদয় (১৪) একই এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে জলপাই কুড়ানোর কথা বলে ওই শিশুকে বাড়ি থেকে ডেকে নেয় তহসিন। পরে ঘরে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে তার মুখ চেপে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়।
পরে মরদেহ বাড়ির পাশে জঙ্গলের ভেতরে ফেলে রাখে তহসিন। পরিবারের লোকজন শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি করেন। একপর্যায়ে চাপের মুখে তহসিন ঘটনাটি জানায়। পরে স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।
নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
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