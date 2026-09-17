গোপনে ডিসি কার্যালয়ের ভিডিও ধারণ, দুই ব্যক্তিকে আটক

গোপন ক্যামেরায় পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভিডিও ধারণ এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে হট্টগোলের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কক্ষের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক দুজন হলেন মো. রিয়াজ উদ্দিন ও মো. শহীদ বাদশা সবুজ। রিয়াজ নিজেকে ‘ক্রাইম পেট্রোল’ নামের একটি পত্রিকার প্রতিনিধি এবং শহীদ নিজেকে ‘প্রাণের বাংলাদেশ’ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেন।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) মো. আকিব রায়হান জানান, জেলা প্রশাসকের কক্ষে দাপ্তরিক কাজ চলাকালে সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, কক্ষের বাইরে দুজন ব্যক্তি প্রশাসনের কর্মীদের সঙ্গে হট্টগোল করছেন। তাঁদের আচরণ ও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে বিষয়টি নজরে আসে।
পরে তাঁদের তল্লাশি করে মো. রিয়াজ উদ্দিনের জামার বুকপকেট থেকে একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এনডিসির দাবি, ফোনটিতে একটি অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও রেকর্ডিং চালু ছিল এবং তিনি গোপনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম ধারণ করছিলেন।
এনডিসি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে দুজনই নিজেদের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেন। বিষয়টি নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়। তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়েছে।
তবে আটক রিয়াজ উদ্দিন ও শহীদ বাদশা সবুজের দাবি, তাঁরা একটি অভিযোগ নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগের বিষয়ে একাধিক কর্মকর্তার টেবিলে পাঠানোয় তাঁরা হয়রানির শিকার হন বলে দাবি করেন। পরে বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানাতে তাঁর কক্ষের সামনে গেলে অফিসের কর্মীরা তাঁদের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেন।
গোপনে ভিডিও ধারণের বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেন।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, আটক দুজনকে থানায় নেওয়া হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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