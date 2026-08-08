সিলেটে দুর্ঘটনায় দুই বাসের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, বাস মালিককে চালকসহ হাজির হওয়ার নির্দেশ

সিলেটের ওসমানীনগরে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন নিহতের ঘটনায় বেঙ্গল ও ইউনিক পরিবহনের দুই বাসের রেজিস্ট্রেশন সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাস মালিকদের পাঁচ দিনের মধ্যে চালকসহ হাজির হয়ে দুর্ঘটনার বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।
আজ শনিবার নির্দেশনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিআরটিএ সিলেটের সহকারী পরিচালক আব্দুর রশিদ।
আব্দুর রশিদ জানান, গতকাল শুক্রবার দুর্ঘটনার পর ঘটনাটি বিআরটিএ’র ‘ঢাকা মেট্রো-২ এবং মেট্রো-৩’-কে জানিয়েছি। একই সঙ্গে বাস দুটির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানাই। তারা আজ বাস দুটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল, মালিকপক্ষকে শোকজ করে চালকসহ পাঁচ দিনের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল ওসমানীনগর উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহন ও সিলেটগামী বেঙ্গল স্লিপার কোচের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়সহ মোট ৯ জন যাত্রী নিহত হন। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।১৪ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১৮ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...১ ঘণ্টা আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে