গণ-অভ্যুত্থান দিবসের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের ওপর হামলা: বিএনপির ১৪ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে এজাহার

কুড়িগ্রামের উলিপুরে গণ-অভ্যুত্থান দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বের করে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক মোহাম্মদ জুবাইরের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। হামলার শিকার সাংবাদিক জুবাইর নিজে বাদী হয়ে এজাহারটি দায়ের করেন। আজ শনিবার বিকেলে এজাহারটি থানায় পৌঁছে দেন উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক।
এজাহারে উপজেলা বিএনপির নেতা নুরুজ্জামান বাচ্চু, যুবদল কর্মী রফিক হাসান, ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান মারুফসহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের ১৪ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অপহরণ চেষ্টা ও হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।
হামলার শিকার সাংবাদিক জুবাইর বলেন, ‘গত বুধবার হামলার শিকার হয়ে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। আজ দুপুরে বাড়ি ফিরেছি। হামলাকারীরা বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। এর মধ্যে থানায় এজাহার দিয়েছি। আশা করছি পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে আসামিদের আইনের আওতায় আনবে।’
এদিকে এজাহার গ্রহণ করলেও আজ রাত ৮টা পর্যন্ত মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেনি পুলিশ। জানতে চাইলে উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক বলেন, ‘এজাহার পেয়েছি। অভিযোগের বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করছি। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
উল্লেখ্য, গত বুধবার (৫ আগস্ট) উলিপুর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে গণ-অভ্যুত্থান দিবসের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখান থেকে সাংবাদিক মোহাম্মদ জুবাইরকে টেনে বের করে তাঁর ওপর হামলা করে বিএনপি নেতা-কর্মীরা। ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা সাংবাদিক জুবাইরকে উদ্ধার করে উলিপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।
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