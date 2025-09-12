Ajker Patrika
এক হাত জায়গা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২৫
ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মায়ের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৫ জন। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার নান্দাইল ইউনিয়নের ভাটি সাভার গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ভাটি সাভার গ্রামের আব্দুল হেলিম ও জসিম উদ্দিনের মধ্যে বাড়ির সীমানার এক হাত জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে আজ সকাল ৭টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে জসিম উদ্দিনের ভাই আক্তার হোসেন গুরুতর আহত হন। পরে বেলা ১টার দিকে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

নিহত আক্তার হোসেন ওই গ্রামের মৃত জহুরুল ইসলামের ছেলে।

আক্তার হোসেনের মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রতিপক্ষের লোকজন পালিয়েছেন। এ সুযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কয়েকটি ঘরে লুটপাট করেছেন।

নিহত আক্তার হোসেনের মা হাজেরা খাতুন বলেন, ‘এক জায়গা নিইয়া গন্ডগোল অনেক দিন হয়েছে। এই কারণেই আমার পোলাডারে (ছেলে) মাইরাইলছে।’

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন। চার আসামিকে আটক করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলমৃত্যুসংঘর্ষময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহআহতজেলার খবর
