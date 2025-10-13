Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় সেপ্টেম্বর মাসের বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে কাঁঠালী বাগরাপাড়া এলাকায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শেফার্ড গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা। মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যানচালক ও যাত্রীরা।

ভালুকা পৌর সদরের কাঁঠালী বাগরাপাড়ায় শেফার্ড গ্রুপ কারখানার শ্রমিকদের দাবি, সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, মাসিক বেতন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কারণে কোনো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত না করা, ওভারটাইমের হার আগের ৬৮ শতাংশ বহাল রাখা, হাজিরা বোনাস এক হাজার টাকা নির্ধারণ, টিফিন বিল ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা, প্রতিদিন ন্যূনতম ৪ ঘণ্টা ওভারটাইম নিশ্চিত করা, অবসর গ্রহণের পর পেনশন ও ফান্ডের টাকা দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ, সর্বনিম্ন বেতন ১০ হাজার ৪১৭ টাকা নির্ধারণ এবং প্রতিবছর ন্যূনতম ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি।

শ্রমিকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসব দাবি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে তাঁরা বাধ্য হয়ে মহাসড়কে নেমেছেন। তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

শেফার্ড গ্রুপের জি এম মোখলেছুর রহমান জানান, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২০ অক্টোবর দেওয়া হবে। শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান বলেন, সাধারণত শ্রমিকদের বেতন ১০ তারিখের পর দেওয়া হয়। তবে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২৩ তারিখে দেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে মহাসড়কে নামেন। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত হলে শ্রমিকেরা শান্ত হন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাঅবরোধময়মনসিংহমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম