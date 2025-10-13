বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ভালুকায় সেপ্টেম্বর মাসের বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে কাঁঠালী বাগরাপাড়া এলাকায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শেফার্ড গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা। মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যানচালক ও যাত্রীরা।
ভালুকা পৌর সদরের কাঁঠালী বাগরাপাড়ায় শেফার্ড গ্রুপ কারখানার শ্রমিকদের দাবি, সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, মাসিক বেতন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কারণে কোনো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত না করা, ওভারটাইমের হার আগের ৬৮ শতাংশ বহাল রাখা, হাজিরা বোনাস এক হাজার টাকা নির্ধারণ, টিফিন বিল ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ টাকা, প্রতিদিন ন্যূনতম ৪ ঘণ্টা ওভারটাইম নিশ্চিত করা, অবসর গ্রহণের পর পেনশন ও ফান্ডের টাকা দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ, সর্বনিম্ন বেতন ১০ হাজার ৪১৭ টাকা নির্ধারণ এবং প্রতিবছর ন্যূনতম ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি।
শ্রমিকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসব দাবি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে তাঁরা বাধ্য হয়ে মহাসড়কে নেমেছেন। তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।
শেফার্ড গ্রুপের জি এম মোখলেছুর রহমান জানান, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২০ অক্টোবর দেওয়া হবে। শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।
শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান বলেন, সাধারণত শ্রমিকদের বেতন ১০ তারিখের পর দেওয়া হয়। তবে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২৩ তারিখে দেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে মহাসড়কে নামেন। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত হলে শ্রমিকেরা শান্ত হন।
