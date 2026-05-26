Ajker Patrika
গাজীপুর

কালীগঞ্জে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, রাজমিস্ত্রি গ্রেপ্তার

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
গাজীপুরের কালীগঞ্জে প্রবাসীর ৯ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শাহিন (৩০) নামের এক রাজমিস্ত্রিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) বিকেলে কালীগঞ্জ থানা-পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেপ্তার শাহিন মোক্তারপুর ইউনিয়নের টেকপাড়া গ্রামের আবু কালামের ছেলে। তিনি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। অন্যদিকে, ভুক্তভোগী শিশু স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে শিশুটিকে একা পেয়ে অভিযুক্ত শাহিন তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় শিশুটির চিৎকারে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা দ্রুত এগিয়ে এলে শাহিন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে বিষয়টি থানা-পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ রাতেই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শাহিনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, শাহিন দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বখাটেপনা করে আসছিল।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, “এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়ার পরপরই আমরা সক্রিয় হই এবং অভিযুক্ত শাহিনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। শিশুটি বর্তমানে তার পরিবারের হেফাজতে রয়েছে।”

ওসি আরও বলেন, “পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনার গভীরে যেতে অধিকতর তদন্ত চলছে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর দ্রুত আসামিকে আদালতে পাঠানো হবে।'

