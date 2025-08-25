মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ভালুকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জায়গায় ভাসমান ও অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভালুকা উপজেলার জামিরদিয়া স্কয়ার মাস্টারবাড়ি এলাকায় উপজেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়।
এ সময় মহাসড়কের পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা শতাধিক দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় সেনাবাহিনী, থানা ও হাইওয়ে পুলিশ উপস্থিত ছিল।
ভালুকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হাসান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দেশের অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। প্রতিদিন এ সড়কের ওপর দিয়ে হাজারো যানবাহন চলাচল করে। সড়কের পাশে দোকানপাট থাকায় দীর্ঘদিন ধরে যানজট ও জনদুর্ভোগ তৈরি হচ্ছিল। এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এই উচ্ছেদ অভিযান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম নিয়মিত চলবে।
সড়ক ও জনপথ বিভাগের ময়মনসিংহ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মোফাকখারুল ইসলাম তুহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ মহাসড়কের বাজারসংলগ্ন অংশগুলোতে নিয়মিত যানজটের সৃষ্টি হয়। মানুষ যেন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে এবং সড়কে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সে জন্য নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।
