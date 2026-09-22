Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ছেলেকে জিম্মি করে মাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: ৫ আসামির বাড়িঘরে ভাঙচুর

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২২
ছেলেকে জিম্মি করে মাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: ৫ আসামির বাড়িঘরে ভাঙচুর
ধর্ষণে অভিযুক্তদের বাড়িঘরে ভাঙচুর। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ছেলেকে জিম্মি করে তার মাকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার আসামিদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হামলা চালিয়ে টিনের বেড়া ও চাল ভাঙচুর করেছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরদিন শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

পুলিশ জানায়, মামলায় পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন গফরগাঁওয়ের শরীফ (২৩), আরিফ (২১), ফাহিম (২২), রাজীব (২৩) ও এনামুল (২২)। ঘটনার রাতেই অভিযান চালিয়ে রাজীবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্য আসামিরা এখনো পলাতক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মামলার আসামিদের বাড়িতে গিয়ে বসতঘরের টিনের বেড়া ও চাল ভাঙচুর করতে শুরু করেন। তবে এর আগেই আসামিদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে ঘরের মালামালও সরিয়ে রাখা হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গফরগাঁওয়ের ওই ভুক্তভোগী নারীর স্বামী প্রবাসী। গত বৃহস্পতিবার রাতে পানি চেয়ে ওই বাড়ির দরজা খুলতে বলে অভিযুক্ত পাঁচজন। ওই নারীর ছেলে পানি নিয়ে দরজার কাছে এলে তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করা হয়। এরপর ঘরে ঢুকে ওই নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগীর কাছে টাকাও দাবি করা হয়।

অভিযুক্তদের বাড়িঘরে হামলার প্রত্যক্ষদর্শী নুরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি বলেন, ধর্ষণের ঘটনার জন্য স্থানীয়রা পাঁচ অভিযুক্তের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে।

এ ছাড়া হামলার পর আজ মঙ্গলবার বিকেলে এলাকাবাসীর উদ্যোগে উপজেলার চরকালিবাড়ি সড়কে ধর্ষণে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে।

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