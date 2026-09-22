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গঠনতান্ত্রিক সংস্কার করে দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দেওয়ার দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

ঢাবি প্রতিনিধি
গঠনতান্ত্রিক সংস্কার করে দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দেওয়ার দাবি ছাত্র ফ্রন্টের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে আজ মঙ্গলবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রয়োজনীয় গঠনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পন্ন করে দ্রুততম সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। একই সঙ্গে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরা হয়। ‘ডাকসু নির্বাচন ২০২৫ ’-এর এক বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সংগঠনটি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আকাশ আলীর সঞ্চালনায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য ও কবি সুফিয়া কামাল হল সংসদের জিএস মোসা. রুকু খাতুন, তানজিলা রহমান প্রভা ও রাসেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনকে নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে ডাকসুর কার্যক্রম নিয়মিত রাখতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য ডাকসু নির্বাচনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন কেবল একটি নির্বাচন আয়োজনের বিষয় নয়; এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ জড়িত। তাই নির্বাচন আয়োজনের আগে প্রয়োজনীয় গঠনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিন দফা দাবি

সংবাদ সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়।

প্রথম দাবিতে প্রয়োজনীয় গঠনতান্ত্রিক সংস্কার শেষে অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দাবি জানানো হয়। সংগঠনটির মতে, সংস্কারের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দ্রুত সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজনের প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দাবিতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে ডাকসু নির্বাচনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। এর মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য আলাদা করে দীর্ঘ অপেক্ষা বা অনিশ্চয়তা এড়ানো সম্ভব হবে বলে সংগঠনটি মনে করে।

তৃতীয় দাবিতে ডাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একক ক্ষমতা কমিয়ে ক্ষমতার কাঠামোয় ভারসাম্য নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি ডাকসুর নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের কার্যকর ক্ষমতা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা বলেন, ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত না হলে ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্বশীলতার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তাই গঠনতন্ত্র সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন নিয়মিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা জরুরি। এ ক্ষেত্রে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন আয়োজনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হতে পারে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনডাকসু
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