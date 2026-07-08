Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ঘরের মেঝেতে জমা বৃষ্টির পানিতে পড়ে ৮ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ঘরের মেঝেতে জমা বৃষ্টির পানিতে পড়ে ৮ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু
টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে নগরীর অনেক এলাকা। ঘরের ভেতরেও পানি জমে দুর্ঘটনা ঘটছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ নগরীর ব্রাহ্মপল্লী এলাকায় ঘরের মেঝেতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে ৮ মাস বয়সী আয়াস নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সুজাউদ্দিন শিশুটির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মৃত আয়াস ব্রাহ্মপল্লী এলাকার আবির মিয়ার ছেলে।

মৃত শিশুর মামী রুমানা আক্তার বলেন, সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। এতে আবিরের ঘরের মেঝেতে পানি উঠে। ঘটনার সময় শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ শিশু আয়াস গড়িয়ে মেঝেতে জমে থাকা পানিতে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে এনে ভর্তি করলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই মো. সুজাউদ্দিন বলেন,`শিশুটিকে সকাল ১০টার দিকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে হাসপাতালের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মারা যায়। শিশুটি মারা যাওয়ায় স্বজনরা জোর করে মরদেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেছে।'

টানা সাড়ে আট ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে ময়মনসিংহ নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও নিচু এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। ভোর রাত থেকে প্রধান সড়ক, হাসপাতাল, অলিগলি, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকার অনেক অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়।

নগরীর সানকিপাড়া, আকুয়া, গোলকিবাড়ী, বলাশপুর, চরপাড়া, খাগডহর, গাঙ্গিনারপাড়, নতুন বাজার, জেলা স্কুল মোড় ও কেওয়াটখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় হাঁটুসমান পানি জমে যায়। অনেকের বসতঘরে পানি উঠে গেছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাবৃষ্টিপাতমৃত্যুহাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরশিশু
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