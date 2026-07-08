গাংনীতে গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে চালক নিহত, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর বাজারে গরুবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে উজ্জ্বল হোসেন (৩৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও ১০ জন আহত হন।
নিহত উজ্জ্বল হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ইসমাইল হোসেন (৪৫), সাবদার আলী (৫০), রফিকুল ইসলাম (৫০), চকশ্যামনগরের কোবির হোসেন (৫০), ওসমান আলী (৪৮), ইসরাফিল হোসেন (৫০), যাদবপুরের নাজমুল হোসেন (৩৫), বামনপাড়ার রাজা হোসেন (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং রাধাকান্তপুর গ্রামের লিটন আহমেদ (৩৫)।
আহত শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মেহেরপুর থেকে ট্রলিতে গরু নিয়ে আমরা ১০ জন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পশুর হাটে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে রাইপুর বাজারে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।’
প্রত্যক্ষদর্শী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, বাজারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটি গরুবোঝাই ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ট্রলিতে থাকা লোকজন ও গরু গাড়ির নিচে পড়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ট্রলিটি উঁচু করে আহত ব্যক্তিদের বের করেন এবং গরুগুলোকে দড়ি কেটে উদ্ধার করেন। আহত ব্যক্তিদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।
রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. সারগিদুল ইসলাম বলেন, গরুবোঝাই একটি গাড়ি উল্টে অনেকে আহত হয়েছেন এবং একজন মারা গেছেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, উজ্জ্বল হোসেনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে উজ্জ্বল হোসেন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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