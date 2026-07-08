Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে খালের ওপর অবৈধ স্থাপনা: আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
ফরিদগঞ্জে খালের ওপর অবৈধ স্থাপনা: আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা
ফরিদগঞ্জ উপজেলার চৌরাঙ্গী বাজারে সরকারি খাল দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার চৌরাঙ্গী বাজারে সরকারি খাল দখল করে অবৈধভাবে দোকানপাট ও পাকা স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছেন ফরিদগঞ্জ আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ বর্ধন। একই সঙ্গে ফরিদগঞ্জের সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাজির ফখরুদ্দিন আহমেদ স্বপন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয়, স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে সরকারি খাল দখল করে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের বিষয়টি উঠে আসে। সংবাদ অনুযায়ী, খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সরকারি সম্পত্তি দখল করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯০(১)(গ) ধারার ক্ষমতাবলে আদালত ঘটনাটি আমলে নিয়ে মামলা রুজু করেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও উল্লেখ করা হয়, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ অনুযায়ী সরকারি বা জনস্বার্থে ব্যবহৃত জমি অবৈধভাবে দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করা একটি আমলযোগ্য অপরাধ।

একই সঙ্গে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারায় ফরিদগঞ্জের সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, খালের ওপর অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণকারী ও ব্যবসা পরিচালনাকারীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে যাচাইপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ০৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে হবে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জমামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতদখলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত