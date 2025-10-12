ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে অচলাবস্থা: দ্বিতীয় দিনেও বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক ‘জুলাই যোদ্ধা’কে হেনস্তার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জেরে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে দূরপাল্লার বাস চলাচল দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। ফলে রোববার সকালে মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে এসে অফিসগামী যাত্রীসহ বিভিন্ন গন্তব্যের হাজার হাজার মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে।
বাস টার্মিনাল থেকে ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের অন্তত ৩০০টি গাড়ি বর্তমানে ছাড়ছে না। শ্রমিকনেতাদের সিদ্ধান্তে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও জামালপুরের সব দূরপাল্লার বাস বন্ধ রয়েছে।
জানা যায়, শুক্রবার এক জুলাই যোদ্ধাকে হেনস্তার ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী (এনসিপি) ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি শুরু হয়।
শনিবার বিকেলে, যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে এবং ইউনাইটেড পরিবহনের ১৬টি বাস বন্ধ রাখার আশ্বাসে মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপির কর্মীরা তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। একই সময়ে ঢাকা বাইপাস এলাকা থেকে পরিবহন শ্রমিকদের অবরোধও তুলে নেওয়া হয়।
তবে শনিবার সন্ধ্যায় শ্রমিক নেতাদের নির্দেশে পুনরায় বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা আসে। শ্রমিকদের দাবি, ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিক অরুণের নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বাস চলাচল শুরু হবে না।
ঢাকাগামী যাত্রী আবু তাহের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘গতকাল থেকে ঢাকা যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আন্দোলনের কারণে পারছি না। হুটহাট করে এমন বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা চাই, বাসস্ট্যান্ড অন্তত রাজনীতিমুক্ত থাকুক।’ বিপাকে পড়া যাত্রীরা আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।
ইউনাইটেড পরিবহনের চালকের সহকারী সোহেল রানা বলেন, ‘বাস বন্ধ থাকলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়। একটি ঘটনার কারণে শ্রমিক অরুণ জেলে। ১৬টি বাস বন্ধের পাশাপাশি জব্দ করার দাবি অযৌক্তিক। কারণ, এসব বাসের সঙ্গে বহু শ্রমিকের রুজি জড়িত।’
হেনস্তার শিকার আবু রায়হান জানান, প্রশাসন ও শ্রমিকনেতারা তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘যদি মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস চলাচল বন্ধ থাকে এবং যাত্রী দুর্ভোগ হয়; তবে আমরা আবারও আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।’ তিনি মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডকে রাজনীতিমুক্ত করারও দাবি জানান।
এদিকে রোববার সকালে বাস টার্মিনালের কিছু পরিবহন শ্রমিক তাঁদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা ও রাজনীতিমুক্ত পরিবহনব্যবস্থার দাবিতে অনশন ধর্মঘটের ডাক দেন।
ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, এনসিপির কয়েকজনকে সামনে রেখে একটি পক্ষ বিষয়টি বড় করছে। তারা প্রায়ই এমন ঝামেলা সৃষ্টি করে অনৈতিক সুবিধা নিতে চায়।
আলমগীর মাহমুদ আলম আরও বলেন, গতকাল জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক শামীম পরিচালিত ১৬টি বাস বন্ধ এবং একটি মনিটরিং টিম গঠনের সিদ্ধান্তে বাস চলাচল শুরুর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকার শ্রমিকনেতারা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিক অরুণের মুক্তির দাবিতে অনড় থাকায় ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
