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ময়মনসিংহ

প্রতিবন্ধী শফিকুলের পরিবারের পাশে ত্রিশালের ইউএনও

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৫: ০৫
প্রতিবন্ধী শফিকুলের পরিবারের পাশে ত্রিশালের ইউএনও
আজ সকালে ইউএনও আরাফাত সিদ্দিকী প্রতিবন্ধী শফিকুলের পরিবারকে তার কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ধানীখোলা ইউনিয়নের মধ্য ভাটিপাড়া গ্রামের প্রতিবন্ধী শফিকুল ইসলামের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে উপজেলা প্রশাসন। রোববার (৫ জুলাই) সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত সিদ্দিকী শফিকুলের পরিবারকে তাঁর কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের খোঁজখবর নেন। পরে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শফিকুলের ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি হিসেবে দোকানের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

একই সঙ্গে পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের জন্য প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র (কার্ড) প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলামের পরিবারে ছয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন প্রতিবন্ধী। একসময় তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেও বর্তমানে একটি ছোট চায়ের দোকান পরিচালনা করে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ বিষয়ে ইউএনও আরাফাত সিদ্দিকী বলেন, ‘সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। রাষ্ট্রের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’ তিনি সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের শফিকুলের মতো অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাত্রিশালপ্রতিবন্ধীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরইউএনও
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