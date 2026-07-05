Ajker Patrika
En
রংপুর

গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, প্রাণ হারালেন এইচএসসি পরীক্ষার্থী

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৫: ১৪
গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, প্রাণ হারালেন এইচএসসি পরীক্ষার্থী
নিহত রঙ্গন গোস্বামী। ছবি: সংগৃহীত

চলছিল এইচএসসি পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যস্ততার মধ্যেই রোববার (৫ জুলাই) সকালে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন রঙ্গন গোস্বামী। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছানো হয়নি তাঁর। পথেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লাগলে এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান রঙ্গন।

আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী-পাগলাপীর সড়কের শাহপাড়া মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রঙ্গন গোস্বামী (১৮) উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের রামনগরপাড়া গ্রামের প্রদীপ চন্দ্র গোস্বামীর একমাত্র ছেলে। তিনি ধনতলা রেয়াজউদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিলেন।

গঙ্গাচড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছবুর বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাএইচএসসিপরীক্ষাগঙ্গাচড়াপরীক্ষার্থীজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত