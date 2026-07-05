Ajker Patrika
En
ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে যাত্রীবাহী বাস খাদে, সুপারভাইজার নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৫: ০৯
ঝালকাঠিতে যাত্রীবাহী বাস খাদে, সুপারভাইজার নিহত
ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা বাসটি উদ্ধারে কাজ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশের খাদে পড়ে গেছে। এ সময় বাসটির সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী সামান্য আহত হলেও তাঁদের কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকলেও পরে তা স্বাভাবিক হয়।

রোববার (৫ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নলছিটি উপজেলার পূর্ব রায়পুর বটতলা এলাকায় বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাহিদ সুপার পরিবহনের একটি বাস পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া থেকে যাত্রী নিয়ে বরিশালের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে পূর্ব রায়পুর বটতলা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাহিন্দ্রকে পাশ দিতে গিয়ে চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে বাসটির সুপারভাইজার মো. আল মামুন (৩১) বাসের নিচে চাপা পড়েন।

খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ এবং ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আল মামুনকে বাসের নিচ থেকে উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আল মামুন ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং আব্দুল কাদেরের ছেলে।

ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাব-অফিসার আবদুল মালেক মিয়া বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমাদের উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বাসের নিচে চাপা পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

বিষয়:

ঝালকাঠিদুর্ঘটনানিহতবরিশাল বিভাগনলছিটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত