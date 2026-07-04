মিসর ম্যাচের আগে একটা ‘ঘাটতি’ নিয়ে চিন্তায় আর্জেন্টিনার কোচ

উত্তেজনায় ঠাঁসায় ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে কেপ ভার্দেকে হারিয়ে সেরা ৩২-এর বাধা অতিক্রম করলেও একটা বিষয় নিয়ে বেশ চিন্তিত আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। শেষ ষোলর ম্যাচের আগে পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ মিলছে না লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেসদের জন্য।
শেষ ষোলতে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মিসর। আটালান্টা স্টেডিয়ামে আগামী ৭ জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১০টায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে নামবে দুই দল। তার আগে মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছেন খেলোয়াড়েরা। এই সময়ের মধ্যে ম্যাচ ভেন্যুর শহরের পৌঁছানোর পাশাপাশি, বিশ্রাম এবং অনুশীলনও সারতে হবে।
কেপ ভার্দে ম্যাচে আর্জেন্টিনার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে মাংস পেশিতে টান লাগতে দেখা যায়। কয়েকজন তো মাঠে শুয়েই পড়েছিলেন। সহ্য করতে না পেরে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ফাকুন্দো মেদিনা। এমন পরিস্থিতিতে রাউন্ড অব সিক্সটিনের ম্যাচের আগে বাড়তি বিশ্রাম দরকার ছিল বলে মনে করেন স্কালোনি।
স্কালোনি বলেন, ‘সামনের ম্যাচের জন্য খেলোয়াড়দের বিশ্রাম নিতে হবে। আগে (গ্রুপপর্বের দুই ম্যাচের মাঝে) আমরা ছয় দিন বিরতি পেতাম, এখন পাব তিন দিন। এটা উল্টো হতে পারতো। এখন বেশি বিশ্রামের দরকার ছিল। অথচ পাচ্ছি কম। এটা খুব কঠিন। টুর্নামেন্টের শুরুতে কম বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে এটা বাড়ানো যেত।’
খেলোয়াড়ের অবস্থা নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘ম্যাচের শেষ দিকে এনসো ফর্নান্দেসের কিছুটা ক্র্যাম্প দেখা দিয়েছিল। সে এটা কাটিয়ে উঠেছিল। ক্র্যাম্প নিয়েই খেলা শেষ করেছে। আমরা মেদিনাকে নিয়ে খুশি। খুব ক্লান্ত হওয়া সে বদলি হয়েছিল। তাকে আক্রমণেও ব্যবহার করেছি। যদিও সে এই পজিশনে অভ্যস্ত নয়। সে তৃতীয় সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলছিল, যে খুব বেশি আক্রমণ করে না। বেঞ্চে নিকো তালিয়াফিকো আছে। প্রমাণ করেছে, সে-ও ম্যাচের জন্য ফিট।’
পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে রাউন্ড অব সিক্সটিন নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। সেই ম্যাচের পর প্রশংসার পাশাপাশি প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনাও হয়েছে বেশ। নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সেসব নিয়ে পরিষ্কার উত্তর দিলেন ডন কার্লো।২ ঘণ্টা আগে
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