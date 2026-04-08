Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে অগ্নিকাণ্ডে ৩ দোকান ভস্মীভূত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে অগ্নিকাণ্ডে ৩ দোকান ভস্মীভূত
আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ইছাপুরা ইউনিয়নের চালতাতলা গ্রামের বটতলা এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের চালতাতলা গ্রামের বটতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে বাজারের পাশে একটি চায়ের দোকান থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দুটি মুদিদোকানে। আগুনের তীব্রতায় দুটি মুদিদোকান ও একটি চায়ের দোকানে থাকা সব মালামাল ও আসবাব পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজন প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে দোকানগুলোর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, ভোরবেলায় আগুন লাগায় মালামাল সরানোর কোনো সুযোগ পাননি তাঁরা। এতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমাদের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।’

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চায়ের দোকানের পানি গরম করার কেটলির চুলা থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তদন্ত শেষে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যাবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

