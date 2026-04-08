রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

রাজধানীর কলাবাগানের গ্রিন রোডে অবস্থিত গ্রিন লাইফ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালের ১৫ তলা ভবনের ৭ম তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক। তিনি জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
তিনি আরও জানান, আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
ফায়ার সার্ভিস এক ক্ষুদেবার্তায় জানিয়েছে, ১১টা ৪২ মিনিটে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ১১টা ৫২ মিনিটে উপস্থিত হয় ফায়ার সার্ভিস। এ সময় হাসপাতালের ১৫ তলা ভবনের ছয় এবং সাত তলায় সামান্য ধোঁয়া ছিল।
বার্তায় আরও জানানো হয়, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেছে। বৈদ্যুতিক জটিলতায় কিছুটা ধোঁয়া হয়েছিল। আর কোনো সমস্যা নেই।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
