Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
উদ্ধার করা অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির সিন্দুকছড়ি জোনের কুকিছড়াপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।

সেনাবাহিনী সূত্র জানিয়েছে, ইউপিডিএফ (মূল) দলের ১০-১৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ কুকিছড়াপাড়ার একটি বাড়িতে অবস্থান করছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সিন্দুকছড়ি জোনের নেতৃত্বে বুধবার (৮ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৫টায় সিন্দুকছড়ি, মহালছড়ি ও মাটিরাঙা জোনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল ‘কর্ডন অ্যান্ড সার্চ’ অপারেশন পরিচালনা করে।

অভিযান চলাকালীন দুই ইউপিডিএফ (মূল) সদস্য দৌড়ে নিকটস্থ ছড়ায় ঝাঁপ দিয়ে পাহাড়ি জঙ্গলে পালিয়ে যান। সেনাবাহিনী তাঁদের পিছু ধাওয়া করলেও দুর্গম এলাকার কারণে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময়ে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশীয় পিস্তল, একটি দেশীয় পাইপগান, ছয়টি পিস্তলের গুলি এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

