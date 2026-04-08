Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী মধ্যপাড়া গ্রামে ডাকাতির শিকার আনিছুর রহমানের বাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মধ্যপাড়ায় ডাকাত দলের হামলায় আছমা আক্তার (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহত আছমা আক্তার পিরুজালী মধ্যপাড়া গ্রামের মো. আনিছুর রহমানের স্ত্রী। এ সময় ডাকাতেরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তিন-চারজনের ডাকাত দল বাড়িতে হামলা চালায়। তারা হুমকি দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ওই সময় আছমা আক্তার ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তাঁর গলায় গামছা পেঁচিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। পরে ডাকাতেরা লুটপাট শেষে পালিয়ে যায়।

নিহতের পুত্রবধূ আরিফা আক্তার জানান, ডাকাতেরা তাঁদের চোখের সামনে সবকিছু লুটপাট করে। তাঁদের মারধর করা হয়, একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। নিহতের ছেলে নাজমুস সাকিব জানিয়েছেন, সকালে বাড়িতে এসে মায়ের মরদেহ দেখেন তিনি। পরে স্ত্রী আরিফাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জ্ঞান ফেরার পর পুরো ঘটনা জানতে পারেন।

নিহতের স্বামী আনিছুর রহমান বলেন, ঘরে রাখা সাড়ে তিন লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার ডাকাতেরা লুট করে নিয়ে গেছে।

জয়দেবপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) নয়ন কর জানান, ডাকাতির ঘটনা তদন্তাধীন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগডাকাতহামলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানে পারমাণবিক হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

তামিমের কমিটির ১১ জনের পাঁচজন চট্টগ্রামের, তিন মন্ত্রীর সন্তান, আছেন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীও

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

সম্পর্কিত

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার