গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মধ্যপাড়ায় ডাকাত দলের হামলায় আছমা আক্তার (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহত আছমা আক্তার পিরুজালী মধ্যপাড়া গ্রামের মো. আনিছুর রহমানের স্ত্রী। এ সময় ডাকাতেরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তিন-চারজনের ডাকাত দল বাড়িতে হামলা চালায়। তারা হুমকি দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ওই সময় আছমা আক্তার ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তাঁর গলায় গামছা পেঁচিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। পরে ডাকাতেরা লুটপাট শেষে পালিয়ে যায়।
নিহতের পুত্রবধূ আরিফা আক্তার জানান, ডাকাতেরা তাঁদের চোখের সামনে সবকিছু লুটপাট করে। তাঁদের মারধর করা হয়, একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। নিহতের ছেলে নাজমুস সাকিব জানিয়েছেন, সকালে বাড়িতে এসে মায়ের মরদেহ দেখেন তিনি। পরে স্ত্রী আরিফাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জ্ঞান ফেরার পর পুরো ঘটনা জানতে পারেন।
নিহতের স্বামী আনিছুর রহমান বলেন, ঘরে রাখা সাড়ে তিন লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার ডাকাতেরা লুট করে নিয়ে গেছে।
জয়দেবপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) নয়ন কর জানান, ডাকাতির ঘটনা তদন্তাধীন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
