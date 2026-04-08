Ajker Patrika
নেত্রকোণা

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ৪২
জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত
কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু সাদেককে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাতী দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাদেক ভূঁইয়া (৬৫) পিজাহাতী গ্রামের কাজিম উদ্দীন ভূঁইয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাদেক ভূঁইয়া ও তাঁর ভাই ফিরোজ মিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ফিরোজ মিয়া, তাঁর ছেলে জোনাইদ ও তাঁদের লোকজন সাদেক ভূঁইয়ার ওপর চড়াও হয়। এ সময় ভাতিজা জোনাইদের ছোড়া ঢিলে গুরুতর আহত হন সাদেক ভূঁইয়া।

পরবর্তী সময়ে স্বজনেরা দ্রুত কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কেন্দুয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তুফা জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যায় জড়িতদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে এবং থানায় আইনগত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

