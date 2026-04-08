বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

বগুড়া সদরে গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া নিয়ে বিরোধের জেরে রবিন হোসেন (২৮) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পলাতক পাঁচ আসামিকে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা ও দক্ষিণ হালিশহর এলাকায় অভিযান চালিয়ে র্যাব-৭ ও র্যাব-১২-এর যৌথ দল তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আরিফ (৩২), মো. নিবির হোসেন (২৩), মো. শামীম (২৫), মো. রবিন (২৭) ও রুমা আক্তার (২৮)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৭-এর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন।
এর আগে ৫ এপ্রিল বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী বানিয়াপাড়া এলাকায় একটি গোরস্থানের গাছ থেকে আতা ফল পেড়ে খাওয়াকে কেন্দ্র করে রবিন হোসেনের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে রাতে মীমাংসার কথা বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে চায়নিজ কুড়াল, হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রবিন শহরের উত্তর চেলোপাড়া এলাকার মিরাজ হোসেনের ছেলে।
তবে নিহতের পরিবারের দাবি, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।
র্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, এ ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় দায়ের করা হত্যা মামলার চার এজাহারনামীয় আসামি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় অবস্থান করছেন—এমন গোপন তথ্য পায় র্যাব। পরে পতেঙ্গা সি-বিচ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। একই সময় র্যাবের আরেকটি দল দক্ষিণ হালিশহর এলাকা থেকে মামলার এক নারী আসামিকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তারের পর আসামিদের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
রাজধানীর কলাবাগানের গ্রিন রোডে অবস্থিত গ্রিন লাইফ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালের ১৫ তলা ভবনের ৭ম তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তিন-চারজনের ডাকাত দল বাড়িতে হামলা চালায়। তারা হুমকি দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ওই সময় আছমা আক্তার ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তাঁর গলায় গামছা পেঁচিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। পরে ডাকাতেরা লুটপাট শেষে পালিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
ইউপিডিএফ (মূল) দলের ১০-১৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ কুকিছড়াপাড়ার একটি বাড়িতে অবস্থান করছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সিন্দুকছড়ি জোনের নেতৃত্বে বুধবার (৮ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৫টায় সিন্দুকছড়ি, মহালছড়ি ও মাটিরাঙা জোনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল ‘কর্ডন অ্যান্ড সার্চ’ অপারেশন পরিচালনা করে।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে প্রতিবেশী যুবকের মৃত্যুসংবাদ শুনে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরে দুজনের জানাজা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার শাহবাজপুর পঞ্চগ্রাম মাদ্রাসার ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁদের দাফন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে