চট্টগ্রাম

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
গ্রেপ্তারকৃত চার আসামি। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া সদরে গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া নিয়ে বিরোধের জেরে রবিন হোসেন (২৮) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পলাতক পাঁচ আসামিকে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা ও দক্ষিণ হালিশহর এলাকায় অভিযান চালিয়ে র‍্যাব-৭ ও র‍্যাব-১২-এর যৌথ দল তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আরিফ (৩২), মো. নিবির হোসেন (২৩), মো. শামীম (২৫), মো. রবিন (২৭) ও রুমা আক্তার (২৮)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-৭-এর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন।

এর আগে ৫ এপ্রিল বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী বানিয়াপাড়া এলাকায় একটি গোরস্থানের গাছ থেকে আতা ফল পেড়ে খাওয়াকে কেন্দ্র করে রবিন হোসেনের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে রাতে মীমাংসার কথা বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে চায়নিজ কুড়াল, হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রবিন শহরের উত্তর চেলোপাড়া এলাকার মিরাজ হোসেনের ছেলে।

তবে নিহতের পরিবারের দাবি, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, এ ঘটনায় বগুড়া সদর থানায় দায়ের করা হত্যা মামলার চার এজাহারনামীয় আসামি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় অবস্থান করছেন—এমন গোপন তথ্য পায় র‍্যাব। পরে পতেঙ্গা সি-বিচ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। একই সময় র‍্যাবের আরেকটি দল দক্ষিণ হালিশহর এলাকা থেকে মামলার এক নারী আসামিকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের পর আসামিদের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ইরানে পারমাণবিক হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

তামিমের কমিটির ১১ জনের পাঁচজন চট্টগ্রামের, তিন মন্ত্রীর সন্তান, আছেন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীও

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

পাঠকের আগ্রহ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

সম্পর্কিত

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার