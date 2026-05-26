Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোবাসে ট্রাকের ধাক্কা, আহত ৭

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ০৯: ১১
সিরাজদিখানে এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোবাসে ট্রাকের ধাক্কা, আহত ৭
ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রোবাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাসকে দ্রুতগতির একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে নারী-পুরুষসহ সাতজন আহত হয়েছেন। উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া ফ্লাইওভার সেতুর ওপর মাওয়ামুখী এক্সপ্রেসওয়েতে আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়েতে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, জরুরি প্রয়োজনে রাস্তার পাশে থামানো একটি মাইক্রোবাসকে দ্রুতগতির একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে মাইক্রোবাসে থাকা নারী-পুরুষ মিলিয়ে সাতজন আহত হন। তাঁরা সবাই নিকটাত্মীয় এবং ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

দেওয়ান আজাদ হোসেন আরও বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমাইক্রোবাসদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত